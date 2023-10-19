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Sağlık Bakanı Koca, Ürdünlü mevkidaşı Al-Hawari ile Gazze'ye yardımları görüştü:

"Görüşmemizde sahada gerçekleştirilmesi mümkün işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrim içi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlaması ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesi hususlarında mutabık kaldık"- "Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı, 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi, bu engelle mücadele ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 18:54, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 18:55
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Sağlık Bakanı Koca, Ürdünlü mevkidaşı Al-Hawari ile Gazze'ye yardımları görüştü:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile telefonla yaptığı görüşmede Gazze'ye sağlık yardımlarına ilişkin planlama ve koordinasyon amaçlı çalışmalara başlama kararı alındığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de gerçekleştirilen hastane saldırıları konusunda uluslararası muhataplarıyla görüşmeler yürüttüğünü, bu çerçevede Ürdün Haşimi Krallığı Sağlık Bakanı Al-Hawari ile de istişarede bulunduklarını ifade etti.

Görüşmede, iki ülkenin işbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlanması kararı alındığını aktaran Koca, mevkidaşı Al Al-Hawari'yi diğer ülkelerin sağlık bakanları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Koca, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, sahra hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim.

Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirttiler. Sayın Bakan ile görüşmemiz neticesinde sahada gerçekleştirilmesi mümkün olan işbirliği alanlarında planlama ve koordinasyon yapılabilmesini teminen Ürdün ve Türk yetkililerin öncelikle çevrim içi toplantı yoluyla istişarelere hemen başlamasını ve gerek duyulması halinde fiziki çalışmaya geçilmesini, bu faaliyetleri gerçekleştirirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ve Ürdün ülke ofislerinin de bizimle birlikte koordinasyon çalışmalarında bulunması hususlarında mutabık kaldık."

- "Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi"

Bakan Koca, paylaşımında, "Gazze'de 4 hastane hizmet dışı kaldı. 14 sağlık merkezi, elektrik kesintisi, yakıt tükenmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellenmiş durumda. Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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