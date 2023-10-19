Çankırı'da işçileri taşıyan 3 otobüsle bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 36 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika işçilerinin bulunduğu 18 S 0070 plakalı otobüs, Ankara-Çankırı kara yolu Eldivan kavşağındaki kırmızı ışıkta bekleyen aynı fabrikanın işçilerini taşıyan 18 S 0220 plakalı minibüs ile 18 S 0127 ve 18 S 0022 plakalı otobüslere çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net