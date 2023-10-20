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20 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

20 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 00:01, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 00:03
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20 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılında Yeni Anayasa" konulu konferansa ve Beykoz Mecidiye Kasrı'nda Türk Dünyası Belediyeler Birliği 20. Kuruluş Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak.

(TBMM/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu'na katılacak, AK Parti Palandöken İlçe Başkanlığı ile Türk Telekom Palandöken Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret edecek ve bayrak töreninde yer alacak, AK Parti Aşkale İlçe Başkanlığı ile Aşkale Belediyesine, AK Parti Aziziye ve Yakutiye ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Erzurum/09.00-18.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü Açılış Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi Açılış Organizasyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini, ağustos ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini, eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Google Arts & Culture Türkiye Platformu'nun tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Valencia Basket takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta, Reeder Samsunspor-Aliağa Petkimspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/18.00)

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