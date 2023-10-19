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Baykar'dan Gazze açıklaması: 280 milyon liralık yardım yapacağız

ABD'deki bazı firmaların İsrail'e maddi destek açıklaması medyada önemli bir yer bulmuştu. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firması Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar " Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
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Baykar'dan Gazze açıklaması: 280 milyon liralık yardım yapacağız

ABD'de 500'den fazla girişim sermayesi İsrail'e desteğini açıkladı

ABD'de 500'den fazla girişim sermayesi İsrail'i destekleyen açıklamaya imza attı. Gayrisafi yurtiçi hasılanın %20'sini oluşturan şirketler İsrail'e desteklerini ifade etti ve küresel yatırımcıların ülkedeki teknoloji ekosistemini destekleme çağrısında bulundu. Bildiriye ek olarak; Insight Partners 1 milyon dolar, General Catalyst 250.000 dolar ve First Round ortakları da 500.000 dolar bağışladı. Diğer şirketler ise halka açık bağış kampanyaları düzenleyerek veya ortak etkinliklerle destek sağladı.

Ekonomist Haskol: Sermayenin politize olmadığı fikri liberal anestezidir

Ekonomist Dan Haskol ABD'li girişim sermayelerinin tavrı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Genç girişimci arkadaşlar bu habere özellikle dikkat etsinler. Sermayenin politize olmadığı yalanına asla inanmayın. Liberal anestezidir bu hikaye başka birşey değil, sen politik kamp farkındalığını kaybet diye uydurulur." dedi.

Baykar Holding 280 milyon liralık dev yardım açıkladı

ABD'de 500'den fazla girişim sermayesi İsrail'i destekleyen açıklamaları sonrasında, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firması Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız." dedi.

Selçuk Bayraktar'ın Gazze için yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor.

İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.

Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor.

Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor.

Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor.

BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız.

Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır.

#PalestineGenocide"

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