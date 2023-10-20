Maltepe'de polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

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