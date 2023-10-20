İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'ncü yılı nedeniyle çalışanlarına ve emeklilerine hatıra altın dağıttı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 08:19, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 08:22
Banka mensuplarına özel olarak sınırlı sayıda hazırlanan hatıra paralar, T.C. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretildi.
Banka'dan yapılan açıklamaya göre Darphane'ye özel olarak ürettirilen altınların çalışanlara, emeklilere, dul ve yetimlere veridiği belirtildi. İş Bankası'nın 100'ncü yıl uygulamasının çalışanları ve emeklileri tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.