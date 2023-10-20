'Sağlıkta yapay zeka teması hepimizin ufkunu açacacaktır'
'Sağlıkta yapay zeka teması hepimizin ufkunu açacacaktır'
Dolar yine 28 TL üzerinde seyrediyor
Dolar yine 28 TL üzerinde seyrediyor
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Bakan Tunç: Yargıda rüşvet iddiasında süreç başladı
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
AYM karar verdi: 3 siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
Şehit ve gazi çocukları ile gazilere tek seferlik eğitim yardımı yapılacak
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
15 hakim, 19 savcı değişti, kimlik değişmedi! 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'ncü yılı nedeniyle çalışanlarına ve emeklilerine hatıra altın dağıttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 08:19, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 08:22
Yazdır
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı

Banka mensuplarına özel olarak sınırlı sayıda hazırlanan hatıra paralar, T.C. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretildi.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre Darphane'ye özel olarak ürettirilen altınların çalışanlara, emeklilere, dul ve yetimlere veridiği belirtildi. İş Bankası'nın 100'ncü yıl uygulamasının çalışanları ve emeklileri tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber