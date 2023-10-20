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İsrail'in Gazze'de sivillerin sığındığı tarihi kiliseye saldırısında 8 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 08:46, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 08:58
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan haberde, İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığı saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ölü ve yaralıların hala enkaz altında olduğu, kurtarma ve ambulans ekiplerinin onlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Bombalamanın kilise binasının bazı kısımlarında ciddi maddi hasara yol açtığı ve yanındaki bir binanın da yıkıldığı kaydedildi.

Saldırının, güvenli bir yer arayışıyla kiliseye sığınan Hıristiyan ve Müslüman Filistinli ailelerin bulunduğu "Kilise Vekilleri Konseyi" binasının tamamen yıkılmasına neden olduğu ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuştu.

Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede, İsrail saldırısı sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesi de kilisenin doğrudan hedef alındığına dikkati çekerek, "Bu, Cenevre Sözleşmesi ve birçok uluslararası anlaşma kapsamında bir savaş suçudur. Bu, Gazze Şeridi'nde, Kudüs'te ve işgal altındaki çeşitli Filistin topraklarında, Filistinli sivillere ve ibadet yerlerine karşı devam eden işgal suçlarına eklenmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Komite, Tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'nin dünyanın en eski üçüncü kilisesi olduğunu ve orijinal inşaatının 425 yılına dayandığını kaydetmişti.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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