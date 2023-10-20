Zehir tacirlerine operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. "İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziantep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 09:00, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 10:17
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. "Zehir tacirlerine yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziantep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL'DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023
DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️
AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:. pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up