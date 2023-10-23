Anayasa Mahkemesi 26 Ekimde 5 dosyayı esastan görüşecek

5 bin TL'nin altındaki tutarların istinafa görülmesi düzenlemesi görüşülecek



6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi görüşülecek.



Söz konusu düzenleme şu şekilde; "Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz."



Avukatlık vekalet ücreti hakkında karar bekleniyor



19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 31/10/1980 tarihli ve 2329 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle değiştirilen 169. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ".yazılı miktardan az..." ve "...olamaz." ibarelerinin sürerek iptallerine karar verilmesi talebi görüşülecek



Söz konusu düzenlemede "Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz." Hükmü yer almakta.