Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu
Ardahan'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 09:34, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 10:09
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek noktalarına kar yağdı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar ve sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp farlarını yakarak ilerledi.
Kent merkezinde ise soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.