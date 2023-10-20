Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Kent merkezinde ise soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan kar ve sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürüp farlarını yakarak ilerledi.

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