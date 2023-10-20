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Adana'da FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "polis okulu öğrencileri sorumlusu" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 10:13, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 11:28
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Adana'da FETÖ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz Ö.F.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık Ö.F.K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık İ.K'nin ifadelerine yer verildi.

Ö.F.K. ile sohbet toplantılarına katıldıklarını belirten tanık, "Sanığı örgütsel faaliyetlerinden ötürü tanıyorum. Ö.F.K. örgüt içinde polis okulu öğrencilerinin genel sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu." beyanında bulundu.

İddianamede, sanığın FETÖ içinde kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği ve diğer "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının belirlendiği, örgüt içinde "polis okulu öğrencileri sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği bu şekliyle örgüte bağlanıp, örgütte sorumluluk üstlendiği belirtilen iddianamede, Ö.F.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına başlanacak.

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