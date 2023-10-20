Uyuşturucu operasyonunda 103 kilogram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Çarşı Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyon tamamlandı.

Operasyonda, 2 ayrı noktada 79 kilogram kubar, 24 kilogram toz esrar, 285 kök Hint keneviri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.