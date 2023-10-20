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Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 44,94'ten 45,28'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,87'den 25,82'ye çıktı-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 11:14, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 11:16
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Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 68,01 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

TCMB, 11 Ekim'de, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiğini duyurmuştu. Buna göre, katılımcı listesindeki sayı 46'dan 72'ye çıkarılırken, 72 katılımcının 49'u yeni katılımcılardan oluştu. Bu ayki ankete 2 kişi katılmadı.

Geçen ay yüzde 4,42 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,30'a geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 68,01 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 44,94'ten 45,28'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,87'den 25,82'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 30,05 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 37,26'dan 38,64'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,9 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 35,4 milyar dolar oldu.

- Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 33,68

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde 4,1 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 33,68 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 37,27 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 37 düzeyinde oluştu.

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