Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 1.775 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.788 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, Cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.982 dolardan işlem görürken, yaklaşık son 3 ayın da en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı "şahin" tonlu sözle yönlendirmelerine rağmen, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde bulunduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Tahvil faizlerindeki yükselişe de değinen Powell, "Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim." dedi. Powell, tahvil faizlerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştırdığını da hatırlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.970 ve 1.950 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.