KPSS-2023/6 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden KPSS-2023/6 tercih sonuçları açıklandığını duyurdu.
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
DUYURU
(20 Ekim 2023)
KPSS-2023/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/6 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2023/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/6
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2023/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2023/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2023/6 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)