Kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Dolar yine 28 TL üzerinde seyrediyor
Dolar yine 28 TL üzerinde seyrediyor
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Hukuk fakültelerine girişte yeni dönem
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor

Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan düşük faizli konut kredisinin şartları merak ediliyor. İlk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartının aranabileceği ifade ediliyor. 1.20 faizli konut kredisinde beklenti vadenin 15 yıla uzaması.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 13:29, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 13:30
Yazdır
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Kredi kampanyasının ayrıntıları da netleşmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu kredi için beklenti, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde. Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

*1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

Konut kredisinden kimler faydalanabilecek?

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

Vade ve faiz ne kadar olacak?

Daha önce hayata geçirilen kampanyalara bakıldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber