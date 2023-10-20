İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Kredi kampanyasının ayrıntıları da netleşmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu kredi için beklenti, 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde. Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

1.20 faizli konut kredisi şartları neler?

*1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

Konut kredisinden kimler faydalanabilecek?

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

Vade ve faiz ne kadar olacak?

Daha önce hayata geçirilen kampanyalara bakıldığında kredi vade süresinin uzatılması bekleniyor. Düşük faizli ev kampanyası ile ilk evini alacaklara 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir. İkinci evine alacak olanlara evin değerinin yüzde 90'ı yerine yüzde 22.5 oranında kredi imkanı sunulurken ilk kez ev alacaklara ise yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor.