Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığının şüphelisi O.Ö. ile motosiklet hırsızlığı şüphelisi A.Ö. yakalandı.

Başka bir operasyonda da R.H, M.Ç. ve Y.Ş. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.