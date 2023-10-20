TAG Otoyolu'ndaki minibüs kazasında 5 kişi öldü
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 15:07, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 15:13
Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda yolcu minibüsü devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.