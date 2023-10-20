TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

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