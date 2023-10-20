Ataşehir'de 44 katlı rezidansta çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de inşaat halindeki 44 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 16:04, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 16:04
Atatürk Mahallesi Gülnihal Sokak'ta inşaat halindeki 44 katlı binanın 11. katındaki inşaat malzemeleri yanmaya başladı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken binanın üst kısımlarında bulunan 15 işçi dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman küçük çaplı patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.