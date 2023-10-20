Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor

Zamlar ve enflasyon vatandaşın belini bükerken 2024 yılı da büyük zamlarla geliyor. Vergiler ortalama yüzde 70 artacak. Bu da vatandaşa zam olarak yansıyacak.

TGRT Haber'de Cem Küçük vergilerin cep yakacağını belirtip, "Yeni yılda vergilere yüzde 72,2 zam geliyor. Yeni yılda vergiler artıyor. Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV'si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak." dedi.