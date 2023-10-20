Konya'da FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 17:04, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 17:03
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Aralarında emekli askeri personellerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.