TTK işçi alımı kura çekim töreni yapıldı

Tancan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine alınacak 400 yer altı "pano-ayak üretim işçisi" kura çekim törenine katıldı.

Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tancan, yer altında alın teri dökerek rızkını helal yoldan kazanan, adeta ekmeğini taştan çıkaran madencilerin haklarını korumak ve onların en güvenli koşullarda çalışmasını sağlamanın en büyük görevleri olduğunu söyledi.

Tancan, "Hakkı, adaleti, dünyada da tesis edebilmek için güçlü bir ülke olmak zorundayız. Bu güçlü ülke olmanın unsurlarından biri de enerjide bağımsız bir ülke haline gelebilmek, kendi enerjimizi üreten kaynaklarımıza rahatlıkla ulaşabilmek, dışarıya bağlı olmamak. İşte bunun için yerli kaynaklarımıza önem veriyoruz. Bunun için kendi kaynaklarımızdan daha fazla faydalanmanın hep yollarını arıyoruz." diye konuştu.

Dünyanın 13 gündür bir zulme şahitlik ettiğini, kadın, hasta, çocuk, yaşlı demeden Filistinlilere başlarına bombalar yağdırılarak zulmedildiğini dile getiren Tancan, "Bu kötülüğün, bu zulmün ortadan kaldırılması için elimizden ne geliyorsa dilimizden ne geliyorsa bu çabayı, bu gayreti göstermek için çaba sarf edelim. Ülke olarak dinine, ırkına bakmaksızın dünyanın neresinde bir mazlum varsa her zaman o mazlumların yanında olmaya gayret sarf ettik, etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Güçlü olmak zorundayız"

Aydın ise iş gücünü üretime, üretimi toplumsal refaha dönüştürmeyi kararlı bir vizyonla sürdürdüklerini söyledi.

Dünyada yaklaşık 30 milyon kişinin madenlerde çalıştığını, bunun yaklaşık üçte birinin kömür ocaklarından geçimini sağladığını anlatan Aydın, madenlerin birçok farklı sektörü belirlediği düşünüldüğünde yaklaşık 300 milyon insanı yakından ilgilendiren dev bir sektör olduğunu kaydetti.

Madenciliğin dünyanın en ağır çalışma şartlarına sahip sektörlerden biri olmakla beraber sanayileşme aşamasında da ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu sektörlerin başında geldiğine işaret eden Aydın, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 9 bin personelle sektörde söz sahibi tecrübeli kurumlardan biri ile ülkede kendi iş güvenliği örgütünü kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda günümüzün en ileri teknik ve teşkilatlarını kullanan ilk kurum olduğunu dile getirdi.

Aydın, sektöre yönelik çalışmalarına değinerek, "Bizler de Bakanlık olarak maden işçilerinin hem çalışma hayatlarının daha sağlıklı ve güvenli olması hem de sosyal yaşantılarının daha refaha ulaşması için iyileştirmeler yapıyoruz. Yer altında çalışan maden işçilerinin emeklilik yaşının düşürülmesi, maden kazalarında hayatını kaybedenlerin SGK borçlarının silinmesi, hak sahiplerine koşulsuz ölüm aylığı bağlanması, yakınlarına kamuda istihdam hakkı sağlanması gibi iyileştirmeler. İyileştirmelere devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin'de insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Filistin topraklarında işgalci olan bu devlet, Filistinlilere bu derece katliam yapıyor, zulmediyor, soykırıma tabi tutuyor, savaş suçu işliyor, insanlık suçu işliyor. Bizlerin birliği ve beraberliği; Türkiye'nin bu coğrafya için ne demek olduğu, ne anlam ifade ettiği, son derece kıymetli. O yüzden şartlar ne olursa olsun güçlü olmak zorundayız. Birlikte hareket etmek zorundayız. Ufak tefek polemikleri bir tarafa bırakıp el birliğiyle bu ülkenin çıtasını yukarıya taşımak zorundayız. Dünyanın bu zulme seyirci kalmaması lazım."

Aydın, herkes bu noktada safını net bir şekilde ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyaya çağrımız; gelin hep birlikte insanlığın, insan haklarının yanında, zulme karşı mazlumun yanında yer alalım." dedi.

Konuşmaların ardından bakan yardımcıları Aydın ve Tancan, TTK Amasra Müessesesine alınacak 400 yer altı "pano-ayak üretim işçisi" için kurada ilk isimleri çekti.

Öte yandan Tancan ve Aydın, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.