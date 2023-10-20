Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti

Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 17 yaralı
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 17 yaralı
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti

Kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, bu hafta ikinci kez 30 bin doların üzerine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 18:23, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 18:22
Yazdır
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,1 artarak 1,12 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, analistlerin Fed'in mevcut belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını artırmada temkinli davranacağına ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,5 yükseliş kaydetti.

Böylece 30 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 17.20 itibarıyla 30 bin 588 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, ağustos ayından beri 30 bin doların altında işlem görüyordu.

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 11'e yaklaşırken piyasa değeri ise 579 milyar doların üzerine çıktı.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya sürülmesiyle ilgili hala spekülasyonlar devam ediyor.

Bu hafta, ABD merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock'a böyle bir fon için yeşil ışık yakıldığı haberleri ileri sürülmüştü. Bu da geçici bir yükseliş sağladığı Bitcoin fiyatının 30 bin doları test etmesine neden olmuştu. Ancak daha sonra haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,50'den fazla değer kazanarak 1.610 dolar seviyesine çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber