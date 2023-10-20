GİB, 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;

Başkanlığımızca açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

16 Aralık 2023 Cumartesi Günü Saat 10.00'da Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır.

Sınava başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.