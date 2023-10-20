Engelliyi 'şimdiye kadar bindiğine say' diyerek, otobüse almayan şoföre ceza

AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Engelliyi 'şimdiye kadar bindiğine say' diyerek, otobüse almayan şoföre ceza

Ankara'da özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli vatandaşı, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say" diyerek almayan şoföre, Büyükşehir Belediyesi'nce cezai işlem uygulandı; aracı parka çekildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 23:06, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 23:31
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Başkent'te Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği; şehit yakınları, gaziler, emniyet ve basın mensupları hariç ücretsiz ve indirimli bilet kullanan yolcuları, ayın ilk 4 günü hariç taşımama kararı aldı. Çimşit-Bağlıca-Koru metro istasyonu hattında sefer yapan özel halk otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcular ile araca binmek isteyen engelli vatandaşı almadı. Şoför, araca binmek isteyen engelli bireye, "İn aşağıya, şimdiye kadar bindiğine say. Sen bir de sağlam olsaydın, ne yapardın bize" dedi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

'SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ'

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce şoföre ceza uygulanırken, otobüs de parka çekildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Süreci titizlikle takip ediyoruz. Bugünkü habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber