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42 yıl aynı okulda görev yapan 'Nadir Hoca'ya alkışlı veda

Amasya'da 42 yıl boyunca aynı okulda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Nadir Karakaya, 65 yaşına girmesi nedeniyle mesleğine ve öğrencilerine veda etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 23:23, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 23:34
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Başka hiçbir okulda çalışmadan sonlandırdığı mesleğinin son gününde bile dersini bir dakika aksatmayan emektar öğretmen, çok sevdiği öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Bir eğitimcinin meslek hayatı boyunca sadece tek okulda görev yapmasının nadir görüldüğünü belirten yöneticiler 'Hocaların hocası'na plaket verdi.

"Önce öğretmenlik" sözleriyle büyük kulüplerin tekliflerini reddetti
Öğretmenlik mesleği uğruna hukuk fakültesini tercih etmeyip ayrıca kaptanlığını yaptığı Amasyaspor formasıyla attığı gollerle dikkatlerini çektiği büyük kulüplerin transfer tekliflerini de "Önce öğretmenlik" sözleriyle geri çeviren evli ve 2 çocuk babası Karakaya, 1981 yılından bu yana çalıştığı 12 Haziran Anadolu Lisesi'nde yıllar önce öğrencileri olan 5 öğretmenle de aynı çatıda görev yaptı. O öğrencilerinden Suna Duman, Kemal Bakır ve Haydar Güneş, otoritesiyle örnek aldıkları öğretmenlerini yaşayan efsane olarak gördüklerini söyledi.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"
Öğrencilerinin hayırlı evlat olarak yetişmesi için gayret ettiğini belirten Karakaya, "Gençlere, öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğini severek yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz" dedi. İldeki milli bayram törenlerinde sürekli aktif görev alan Karakaya, öğrencilerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının kutlandığı bu yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da gururla katılmalarını istedi.
Bir eğitimcinin meslek hayatı boyunca sadece tek okulda görev yapmasının nadir görüldüğüne değinen Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Amasyaspor Kulübü Başkanı İbrahim Karaman ile futbolcular plaket verdikleri Karakaya'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

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