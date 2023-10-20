Doktor kravatıyla intihar etti
Samsun'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor, evinde kravatıyla kendini asarak intihar etti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.
Erol Yazar (54), girdiği bunalım sonucu evinde kravatıyla kendini kalorifer
borusuna asarak intihar etti. Dr. Yazar'ın annesi ve babası oğullarını ziyaret
için evine gittiler. Anahtar ile kapıyı açamayan ve oğullarına ulaşamayan aile,
polisten yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. Ekipler, itfaiye tarafından evin kapısı kırılarak içeri girildiğinde
Erol Yazar'ın asılı halde cansız bedeni ile karşılaştılar.
Erol Yazar'ın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaparken 15 Mart'ta sağlık sorunlarından dolayı emekli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.