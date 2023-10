Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre; Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi maksadıyla Türkiye'nin garantörlük rolü üstlenmesine yönelik uluslararası destek her geçen gün artarken, uzmanlar da Türkiye'nin garantörlük konusunda tecrübeli olduğuna dikkat çekiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın garantörlük önerisinin olumlu olduğunu ifade eden Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Türkiye'nin her iki tarafla da görüşebilen bir ülke olduğunu vurguladı. Bağcı "Türkiye, diğer devletlerin de desteğiyle İsrail ve Filistin arasında uluslararası alanda ara buluculuk ve garantörlük rolü üstlenebilir. Ancak her şeyden önce bunu Hamas ve İsrail'in kabul etmesi gerekiyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, her iki tarafla da görüşebilen bir ülke konumunda" dedi. Bağcı "BM'nin gözlemciliğinde Türkiye'nin garantör olması elbette iyi olur. Türkiye'nin garantörlük konusunda deneyimleri de var. Hamas ve İsrail, ateşkes görüşmelerini kabul ederse bu iş biter" diye konuştu. Bağcı, bugün Mısır'da düzenlenecek olan Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'nden çıkacak sonucun çok önemli olduğunu belirtti.

BARIŞ İSTEYEN ÜLKE TÜRKİYE



Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay ise Türkiye'nin bölgesinde ne zaman sıkıntı olsa hemen arabuluculuk ve garantörlük rolü üstlenmeyi amaçladığını ve bunun artık artık dış politikada bir tarz haline geldiğini söyledi. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için BM'nin hiçbir şey yapmadığına dikkat çeken Küntay "Her gün çocuklar ölüyor. Bu, dünyanın çok büyük bir ayıbı. Ateşkes görüşmelerinin olmasını umuyorum ancak İsrail'in buna yanaşacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin dış politikada izlediği yola baktığımızda; bölgesinde ne zaman sıkıntı olsa hemen ara buluculuk ve garantörlük rolü üstlenmeyi amaçlıyor, tansiyonu düşürmek istiyor. Bu tutum artık dış politikada bir tarz haline getirilmiş durumda. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta tam anlamıyla barışı gerçekten isteyen tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde de niyeti gayet iyi. Keşke bütün ülkeler Türkiye ile aynı noktaya gelebilse" değerlendirmesini yaptı.