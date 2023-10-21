Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu
Polis memuru Süleyman Yaman, SMA hastası minik kızı için sosyal medyadan feryat etti. Türk halkı, çaresiz babanın yardım çığlığına sessiz kalmadı. Tedavi parası 3 günde toplandı
Karaman'da SMA Tip 1 hastası olan minik bebek Ayşe Bükre Yaman'ın yaşaması
için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Polis memuru Süleyman
ve Meryem Yaman çiftinin üçüncü çocuğu olan Ayşe Bükre'ye, henüz 18 günlükken
SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ayşe Bükre'nin tedavisi için birçok organizasyon
düzenlendi ancak tedavi için yeterli olan meblağa ulaşılamadı. Baba Süleyman
Yaman, her gün gözünün önünde eriyen evladının kurtulması için yardımseverlere
seslendi ve "Sizlere yalvarıyorum" diyerek bir video yayınladı. Çaresiz
babanın videosu elden ele dolaştı. Ayşe'nin ilacına kavuşması için herkes seferber
oldu ve o para toplandı. Sosyal medyada canlı yayın yapan aile bu kez mutluluktan
ağladı.
3 GÜNDE TOPLANDI
Videodan önce, Ayşe Bükre'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 820 bin doların yaklaşık yarısı toplanabilmişti. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videonun ardından gerekli paranın kalan kısmı toplandı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Süleyman Yaman, "Allah herkesten razı olsun. Türkiye yardım çığlığımıza sessiz kalmadı. Kızımın tedavi parası toplandı. Benim kızım da tedavisini alıp kardeşleri gibi oynayabilecek" ifadelerini kullandı.
TOLGA YANIK