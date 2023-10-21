Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu

Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu

Polis memuru Süleyman Yaman, SMA hastası minik kızı için sosyal medyadan feryat etti. Türk halkı, çaresiz babanın yardım çığlığına sessiz kalmadı. Tedavi parası 3 günde toplandı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 08:45, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 08:30
Yazdır
Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu

Karaman'da SMA Tip 1 hastası olan minik bebek Ayşe Bükre Yaman'ın yaşaması için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Polis memuru Süleyman ve Meryem Yaman çiftinin üçüncü çocuğu olan Ayşe Bükre'ye, henüz 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ayşe Bükre'nin tedavisi için birçok organizasyon düzenlendi ancak tedavi için yeterli olan meblağa ulaşılamadı. Baba Süleyman Yaman, her gün gözünün önünde eriyen evladının kurtulması için yardımseverlere seslendi ve "Sizlere yalvarıyorum" diyerek bir video yayınladı. Çaresiz babanın videosu elden ele dolaştı. Ayşe'nin ilacına kavuşması için herkes seferber oldu ve o para toplandı. Sosyal medyada canlı yayın yapan aile bu kez mutluluktan ağladı.

3 GÜNDE TOPLANDI

Videodan önce, Ayşe Bükre'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 820 bin doların yaklaşık yarısı toplanabilmişti. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videonun ardından gerekli paranın kalan kısmı toplandı. Çok mutlu olduklarını belirten baba Süleyman Yaman, "Allah herkesten razı olsun. Türkiye yardım çığlığımıza sessiz kalmadı. Kızımın tedavi parası toplandı. Benim kızım da tedavisini alıp kardeşleri gibi oynayabilecek" ifadelerini kullandı.

TOLGA YANIK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber