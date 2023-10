Eskişehir'de ulaşıma bir zam daha

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla toplu taşıma ücretlerinde 23 Ekim Pazartesi gününden geçerli olmak üzere artışa gidileceğini duyurdu. Geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam Eskart ücreti 12 TL'den 15 TL'ye, indirimli Eskart ise 6 TL'den 7,50 TL'ye yükseltildi. Eskişehirliler, kent içi ulaşıma yönelik yapılan bu ücret artışını değerlendirdi. Bazı vatandaşlar alınan kararı olumlu karşıladığını belirtirken, bazıları ise ücret artışını yüksek olduğunu ifade etti.

"Eskişehir gibi bir yerde 15 lira ulaşım ücreti gerçekten çok kötü"

Eskişehir gibi kentte 15 lira ulaşım ücretinin pahalı olduğunu belirten Muammer Koç isimli vatandaş, şehirde her yere yayan gidilebileceğini dile getirdi. 48 seneden beri Eskişehir'de yaşadığından bahseden Koç, kente hizmet yapılmadığını savunarak, "Eskişehir gibi bir yerde 15 lira gerçekten çok kötü. İstanbul'da 15 liraya 10, 20, 30 kilometre gidiyorsun, doğal bir şey. Ama burada her yer yaya gidilecek şekilde. Büyükerşen tadını kaçırdı. Eskişehir halkı için de çok güzel. Çünkü 20 senedir bu adamı burada tutuyor, 25 seneye devam edecek. Ben Eskişehir'e geleli 48 sene oldu, hiçbir değişiklik olmadı. Bir Hasan Polatkan Caddesi oldu, onunla da ilgisi yok. Bir alt geçit, üst geçit yaptığı yok. Eskart ücretini 15 lira değil 30 lira yapsa Büyükerşen yine kazanacak. Bu gençliğe, bu millete yazık. Ama Eskişehir halkı 15 lira da 20 lira da yapsa hiç sesini çıkarmaz. Trafik her tarafta kitleniyor. Çözüm bulunması gerek" ifadelerini kullandı.

"Biz bu fiyat artışını normal karşılıyoruz"

Yeni uygulanacak ulaşım ücreti tarifesinde fiyat artışının normal olduğuna dikkat çeken bir başka vatandaş Yahya Bulut ise, "Şimdi her şeyin fiyatı yükseldi. Tramvay ücreti de normal. Mazot, elektrik pahalı. Mecbur bu fiyat artışı oluyor. Biz bunları normal karşılıyoruz. Başka yolu yok. Zam çok ama belediyeler ne yapsın? Belediye de haklı. Girdiler pahalı, haliyle onlar da üstüne koyacak. Bence kimseye diyecek şey yok. Daha önceden böyle değildi. Para pul oldu, 100 lira bugün 10 lira. Hiç değeri kalmadı. Toplu taşımayı kullanıyoruz. Mecbur olmadıkça binmiyoruz, binemiyoruz. Elektriğe, doğalgaza zam gelecek, bu vatandaşa yüklenecek. Vatandaşın durumu zor, asgari ücretle geçinmek bitti. Taşımacılık bitti. Aldığın maaş belli, zam geliyor. Ne yapacaklar? Durum çok kötü" diye konuştu.