Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu

Eskişehir'de görevli trafik polisi babası Mehmet Bayraktar'ı 1998 yılında alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu şehit veren Sevil Atasoy, Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün ilk kadın müdürü oldu. 17 yaşında kazandığı Polis Akademisinden 2003 yılında mezun olan Atasoy, çocukluk hayali olan baba mesleğinde 20 yılı geride bıraktı. İki çocuk annesi Atasoy, çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra ise 2017'de şehit babası gibi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başladı. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in görevlendirmesiyle 23 Ağustos'ta Trafik Denetleme Şube Müdürü görevine getirilen Atasoy, Başkent'in trafiğinden sorumlu olarak görevini sürdürüyor.

"Hayalim polis olmaktı ve hayalimi yaşıyorum"

Polis olmayı çocukluğundan beri istediğini söyleyen Atasoy, "Polis olmaya karar verme sürecim yok. Çocukluktan beri polisliği istiyordum, babamın da polis olması sebebiyle. Hayalim polis olmaktı ve hayalimi yaşıyorum. 6 yıldır Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevliyim. 2003 yılında İstanbul'da göreve başladım" dedi.

"Bu göreve geldiğimi en çok babamın görmesini isterdim"

Müdürlük görevine getirildiği için gurur duyduğunu belirten Atasoy, "Ankara İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'in görevlendirmesi ile bu göreve gelmek beni mutlu etti ve gururlandırdı. Bu göreve geldiğimi en çok babamın görmesini isterdim. Gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Babam görevini çok seven, layığıyla yapan bir polisti"

Babasının mesleğini her zaman layığıyla icra ettiğini dile getiren Atasoy, "Babam 1998'de Eskişehir'de alkol uygulamasında, alkollü bir sürücünün çarpması sonucu şehit oldu. Görevini çok seven, layığıyla yapan bir polisti. Bize hep, 'Ülkesini en çok seven, görevini en iyi yapandır' derdi. Biz de kardeşlerimizle birlikte bu cümleyi meslek hayatımızda uygulamaya koyduk. Ondan gördüğümüz bu davranışlarla görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Babam şehit olduktan sonra da kesinlikle polis olmam gerektiğini düşündüm"

Babasının şehit olması ardından polis olmak için daha kararlı adımlar attığını ifade eden Atasoy, "Babam mesleğini çok severdi. Çok sakin ve düzgün bir insandı. Emek vermeyi çok severdi. Kendini bu mesleğe adamıştı. Emek veren, başarmayı seven bir personeldi. Biz de bunları örnek aldık. Polis çocuğu olmak zordur ama gurur vericidir. Hepsi babaları ile gurur duyuyordur. Polis çocukları, mesleğin zorluğunu babaları ile birlikte yaşamış oluyorlar. Çocukken resmi törenlerde bize polis üniforması giydirirlerdi. Bu mesleğin çok içinde büyüdük. Babama da hep polis olmak istediğimi söylerdim. Babam şehit olduktan sonra da kesinlikle polis olmam gerektiğini düşündüm. Çok küçükken de istediğim için olacağımı da biliyorum zaten" dedi.

"Duygularınıza sahip çıkmanız gerekiyor"

Mesleki hayatlarında duygularını perdelemeleri gerektiğini değinen Atasoy, "Polis olup da olaylardan etkilenmeyenimiz yoktur. Benim de unutamadığım ve etkilendiğim çok olay var tabii. Özellikle çocuk ölümleri bütün meslektaşlarımızı etkiliyor ve derinden yaralıyor. Mesleğimizi en zor tarafı bu. Hem profesyonel olmak zorundasınız, hem de duygularınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Bu duyguyu en çok çocuk ölümlerinde yaşıyorum. O duyguyu bastırmak zor ama profesyonellik onun önüne geçiyor. Bu acıları yaşamamak için kural ihlali yapmayalım, alkollü araç kullanmayalım, hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve kurallara uyalım diyoruz. Kurallara uyduğumuzda bu acılar azalmış olacak" şeklinde konuştu.

"20 senedir bu teşkilatın içerisindeyim"

Akademi yıllarında zorlu eğitimlerden geçtiğini söyleyen Atasoy, "Dört senelik zorlu bir eğitim sürecinden sonra mezun oldum. Ardından da aktif birimlerde çalışmak istedim. İsteğim de gerçekleşti. 20 senedir bu teşkilatın içerisindeyim. Amacımız en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek" ifadelerine yer verdi.

"Trafik yoğunluğunun artığı yerlerde de ekip görevlendirmesi yapıyoruz"

Başkent'te güvenli trafik için gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Atasoy, "Sorumluluk alanımızda 800 personelimiz var. Bu şekilde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Ana arter, kavşak ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görevlendirmiş olduğumuz personellerimiz var. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden de sabah ve akşam trafik yoğunluğunu takip ediyoruz. Hem arkadaşlarımızın görmüş olduğu yoğunlukları, hem vatandaşlarımızdan gelen ihbarlarla ilgili en kısa sürede ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Ekiplerimiz de vatandaşlarımızı en güvenli şekilde ulaşabilmeleri için görev yapıyorlar. Trafik yoğunluğunun artığı yerlerde de ekip görevlendirmesi yapıyoruz" dedi.

"Hedefimiz 65 bin çocuğumuzun eğitilmesi"

Okul çevrelerinde öğrenci güvenliğinin sağlanması için denetimler yapıldığını söyleyen Atasoy, "Okul servis araçlarına yönelik çalışmalarımız var. Haftanın her günü servis araçlarını denetliyoruz. İlçe emniyet müdürlükleri ve çocuk şube müdürlüğü ile işbirliği içerisindeyiz. Şubemizin personelleri ile yapmış olduğumuz servis denetimleri var. Hem araçların hem de sürücülerin denetiminde arkadaşlarımız faaliyet gösteriyor. Okullarda çocuklara yönelik vermiş olduğumuz trafik bilgilendirmesi eğitimlerimiz var. Hedefimiz bu konuda 65 bin çocuğumuzun eğitilmesi. Uzman personellerimiz tarafından ilk ve ortaokul çocuklarına yönelik eğitimlerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerimiz sadece öğrencilerimizle sınırlı değil"

Söz konusu eğitimlerin çok yönlü olduğunu kaydeden Atasoy, "Çocukların yaş gruplarına yönelik eğitimlerimiz var. Eğitimlerimizin ana teması; emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçilmesi, yaya, araç ve yolcu güvenliği konusunda. Eğitimlerimiz sadece öğrencilerimizle sınırlı değil. Öğretmen ve servis sürücülerine de eğitim veriliyor. Trafik güvenliğinin eğitimle de sağlandığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da birçok eğitim veriliyor" şeklinde konuştu.

"Amacımız kesinlikle vatandaşlarımızı cezalandırmak değil"

Vatandaşların trafikte daha güvenli olmaları için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Atasoy "Sorumluluk alanımız dahilinde özellikle alkol denetimlerine ağırlık veriyoruz. Modifiye araçlara yönelik denetimlerimiz var. Drift ve makas atan araçlara yönelik de denetimlerimiz var. İhlal ayrımı yapmaksızın, kural ihlali sayılan tüm ihlallere yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Amacımız kesinlikle vatandaşlarımızı cezalandırmak değil. Bu nedenle arkadaşlarımız sahada. Güçlü ve profesyonel ekibimiz ve ciddi denetimlerimiz var. Denetimlerimizden de çok güzel geri dönüşler aldık" dedi.

"Polislik bir meslek değil yaşam tarzı"

Polisliğe gönül vermek isteyen gençleri aralarında görmekten mutluluk duyacağını ifade eden Atasoy, "Polislik bir meslek değil yaşam tarzı. Bu mesleğe giren sadece kendisi değil, ailesi ile birlikte bu mesleği yaşamış oluyorlar. Emek veren, bu özveriyi gösteren bütün gençleri aramızda görmek isteriz. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev başındayız" diye konuştu.