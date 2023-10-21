Bakan Bolat: Meslek liselerini artırmaya büyük gayret gösteriyoruz
Bakan Bolat: Meslek liselerini artırmaya büyük gayret gösteriyoruz
O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi
O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 11:10, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 11:16
Yazdır
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.

Benzinli otomobiller liderliği koruyor

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 9 ayında benzinli otomobiller 448 bin 152 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 102 bin 184 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 39 bin 51 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 56 elektrikli otomobil satılmıştı.

Elektrikli otomobil satışlarında yüzde 862,8 artış

Benzinli otomobil satışları bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,6, dizel otomobil satışları yüzde 49,1 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 9,8 yükseldi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 71,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 862,8 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yükselmeye devam ediyor

Ocak-Eylül 2022'de yüzde 69,9 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde 67,2'ye geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17,2'den 15,3'e ve otogazlı otomobillerin payı 1,7'den 1,1'e geriledi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 1'den 5,9'a yükselirken hibrit otomobillerin payı 10,2'den 10,5'e çıktı.

Elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 16,4'ü elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.

Öte yandan birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber