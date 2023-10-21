TRT'den Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel İçerikler

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için TRT tarafından hazırlanan özel içerikleri, "TRT ailesi olarak Cumhuriyet'in 100. yılında tüm kanallarımız, radyolarımız ve dijital platformlarımız kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizin ruhuna bürünüyor. Nice yüz yıllara Türkiye'm," ifadeleriyle duyurarak sosyal medya hesabından TRT'nin ekran ve radyolarında yayınlanacak özel içerikleri paylaştı.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel" yayınları TRT 1 ve TRT Haber'de

TRT 1'de ekranlara gelecek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel" canlı yayınlarıyla Anıtkabir'deki atmosfer izleyenlerle paylaşılacak. "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programı Cumhuriyet'in 100. yılında Ulus'taki 1. Meclis Binası'ndan ekranlara gelecek. Tören birliklerinin TBMM önünden Ulus'taki 1. Meclis Binası'na kadar yapacakları tören yürüyüşü yine canlı yayınla ekranlarda olacak. TRT 1'de ayrıca yayınlandığı dönem oldukça beğenilen "Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi tekrar bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT Haber'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel canlı bağlantılar ve özel konuklar ile Cumhuriyet ruhu taçlandırılacak. TRT Türk ve TRT Avaz sabah saatlerinden itibaren TRT 1 ortak yayını ile Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını ekrana getirirken ayrıca TRT Avaz'da Cumhuriyet'in 100 yıllık sürecinde yaşanan önemli siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve biyografik konular "Cumhuriyet Takvimi" programında ele alınacak. TRT Türk'te ise 1856 yılında İzmir-Aydın hattı yapımıyla başlayan demiryolları serüveninin günümüzde geldiği nokta ve ülkemizin bu alanda geleceğe yönelik hedefleri tarihsel bir örgü içinde "100. Yılda Ulaşımın Kalbi Demiryolları" programında seyirciye aktarılacak.

TRT 2'de özel içerikler izleyici ile buluşuyor

TRT 2 ekranlarında 29 Ekim Pazar günü "Yüzyılın Birikimi" programında Beşir Ayvazoğlu konuğu ile Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kültür politikası ve atılımlarını ele alırken, "Tarih Söyleşileri" programında ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Dr. Coşkun Yılmaz Cumhuriyet'in 100. yılında kuruluş macerasını Prof. Dr. Cezmi Eraslan ile konuşacak.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapımlar TRT Belgesel'de

TRT Belgesel'in yeni programı "Yüzyılımdaki Cumhuriyet" belgeselinde, Cumhuriyet'in soyut ve somut anlamını bulmak için 18 yaşındaki öğrenci Ecrin geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk sırasında son yüzyılda yaşamış, insanlığın belleğine yer etmiş değerlerin Cumhuriyet'le birlikte nasıl var olduklarına dair bazen söyleşilerle bazen de görüntülerle tanık olacak. Belgesel boyunca 18 yaşındaki bir genç ile bir öğretmen, profesör, işçi, sanatçı, bilim insanı ve yazar gibi farklı meslek gruplarından 100 yaşına gelmiş kişilerin etkileyici söyleşileri ekranlara taşınacak. "Ulus'ta Cumhuriyet" programında ise Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Suna Aydın Altay ve Cumhuriyet Tarihçisi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Türk milletinin köklü tarihine dair detayları beraber ele alacak.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmleri özel bölümleriyle ekranda

TRT Çocuk tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan içerikleri 29 Ekim'de izleyicilerle buluşturacak. Kültürümüzü ve tarihimizi gelecek nesillere aktaran TRT Çocuk, ilgiyle takip edilen "Ekip: SİBERAY", "Eymen ile Çimen", "Dedektif Reptır" ve "Pırıl" yapımlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan bölümlerini ekrana getirecek.

TRT EBA'dan Cumhuriyet'e dair mesajlar

"Yüzyılın Mirası Cumhuriyet", "Cumhuriyete Giden Yol", "Atatürk'ün Cumhuriyet Mesajları" programlarında Cumhuriyet'i oluşturan dönüm noktaları kronolojik sırayla hatırlatılırken, Atatürk'ün, Cumhuriyet, Cumhuriyet değerleri, hedefleri konusunda başta gençler ve öğretmenler olmak üzere topluma verdiği mesajlar paylaşılacak. TRT Spor'da ise "100 Yıllık Spor Başarısı" programında 21 sporcu özelinde 24 ayrı video gün boyunca yayınlanacak.

TRT Kürdi ekranlarında "Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Özel" teması

TRT Kürdi'de 23-30 Ekim tarihleri arasında saat 17.25'te "Neydi Ne Oldu", 23-31 Ekim tarihleri arasında saat 17.35'te "Tarihin Tanıklarıyla Dünden Bugüne Gelişen Türkiye" ve 23-27 Ekim tarihleri arasında saat 17.45'te "Dev Yatırımlar" programları "Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Özel" teması ile yayınlanacak.

TRT Arabi ve TRT World'den 100. yıl özzel yayınları

TRT Arabi kanalında gün boyunca "100. Yıl Özel Yayını" yapılacak. TRT World ekranlarında Türkiye Yüzyılı'nın önemi ve belirlenen hedefler "Türkiye Yüzyılı" programında ekrana gelirken, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar yaşanan önemli gelişmeler "Tarihte Yolculuk" ve özel yayın tanıtım videosu "100. Yıl Özel" programlarıyla TRT World'de izleyiciyle buluşacak.

Tabii'den 100. yıla özel kategori

TRT'nin dijital platformu tabii'de ise Trablus'taki İtalyan işgali sonrası, Osmanlı Devleti'nin zor durumda olduğunu gören Binbaşı Enver'in kendi gibi vatanperver arkadaşlarını örgütleyerek Trablus'a gitmesi ve Bingazi'nin güneyinde, direnişin merkezi haline gelen büyük bir askeri karargahı kurmasını anlatan "Mahsusa" dizisi izleyiciyle buluşurken ayrıca "100. Yıl Özel Kategorosi"nde özel içerikler platform kullanıcılarına sunulacak.

TRT Müzik ve TRT Radyolarından Cumhuriyet Bayramı'na özel konserler

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel TRT Müzik'te "Yüzyılın Ezgileri: Şarkılar", "Yüzyılın Ezgileri: Türküler", ve "Yüzyılın Bestekarları" programlarıyla müzik tarihimizde iz bırakan değerli isim ve bestekarların Türk müziğindeki yerine değinilecek.

TRT Radyo 3'te 26-27 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Konseri" ve 28 Ekim'de "Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Konseri" programları dinleyicilerle buluşacak. TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Bölge Radyoları'nda gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ruhu yaşanacak.

