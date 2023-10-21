AVM temizlik personeli, mescitte ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis bulvarı üzerinde bulunan Kayseri Park AVM'de sabah saatlerinde, AVM'nin 4. katında bulunan mescide girenler temizlik personeli S.G.'yi (57) hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından S.G.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.