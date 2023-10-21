Yozgat'ta DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen S.K'nin, Yozgat'ta saklandığını tespit etti.

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