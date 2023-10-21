Edremit Körfezi'nde ekim ayında yüzme keyfi yaşadılar

Ayvalık, Edremit, Burhaniye Ören, Akçay, Güre ve Altınoluk'un yer aldığı körfezdeki plajlarda yazdan kalma günler yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 25 derece civarında seyrettiği bölgede plajlara gelenler, sıcak havayı fırsat bilip denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

Güre İğdeli Plajı'nda denize giren Nermin Başoğlu, AA muhabirine, havaların henüz soğumadığını söyledi.

Sonbaharda bile denize girebildiklerini belirten Başoğlu, "Deniz harika. Sahilde birçok insan var. Bizi görenler de girmeye devam edecektir." dedi.

Nazım Başol da denizin ve havanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Girmek isteyenlere tavsiye ederiz. Çok güzel bir hava var." diye konuştu.