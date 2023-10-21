Gümüşhane'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Gümüşhane'de ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 15:53, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 15:54
Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde, ceviz toplamak için ağaca çıkan Ekrem Turhan (66), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağaçtan düşerek bahçenin demir çitlerine saplanan Turhan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Turhan'ın cesedi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.