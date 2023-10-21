Kelebekler Vadisi'nde kayalıklara düşen paraşüt pilotu öldü

İlçede süren 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne katılmak için gelen İngiliz vatandaşı Dilip Marcus Sundhod (47), bir grup arkadaşıyla Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan base jump atlayışı yaptı.

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