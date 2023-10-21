Süper Kupa maçının stadı belli oldu

Buna göre başkent Riyad'daki Al-Awwal Park'ta 30 Aralık'ta oynanacak final maçı saat 20:00'de başlayacak.

Süper Kupa maçı nerede, hangi gün, saat kaçta?

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