Sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesi düştü!

Basın İlan Kurumu'nun 1 Nisan 2023 tarihinde uygulamaya soktuğu resmi ilan ve reklamların gazete ve dergilerden sonra internet haber sitelerinde de yayımlanması, işini layıkıyla yerine getiren haber sitelerine can suyu oldu. Yeni yönetmelikle beraber, basın emekçileri özlük haklarını güvence altına alırken, mevzuatı tam anlamıyla uygulayan basın kuruluşları da önemli bir dönüşüm yaşadı. Tabii, yeni yönetmelikle beraber, sahte trafikle bugüne kadar gelen ve aynı yönetimi devam ettiren internet haber sitelerinin de maskesi düştü.

TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Basın İlan Kurumu'nun oluşturduğu sağlam ve güvenilir teknik altyapı, tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Bugüne kadar sahte trafikle beslenen siteler ve bunlara bu imkanı sağlayan sahte firmalar da duvara tosladı. Son günlerde, sitelere sahte trafik sağlayan firma ile bir gazetecinin diyaloğu sosyal medyada adeta gündem oldu. İnternet haber sitelerine sahte trafik sağlamayı vadeden firma yetkilisinin telefon görüşmesi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

MANİPÜLASYONUN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp gruplarında paylaşılan görüşmeye ait ses kaydı, internet haber sitelerinin trafik bilgilerini nasıl manupule edilmeye çalışıldığını gözler önüne serdi. 14 yıldır hizmet verdiği diyalogdan anlaşılan firma temsilcisi, Basın İlan Kurumu'mun sistemine müdahale etmekte zorlandıklarını, sorunu bir türlü çözemediklerini söylemesi, Basın İlan Kurumu'nun sağlam bir temelle bu işe başladığını açık göstergesi oldu.

İŞTE GEREKLİ ŞARTLAR

Basın İlan Kurumu'nun analitik sistemini çözemediklerini anlatan sahte trafik sağlayıcısı, bu nedenle yeni müşteri kabul etmediklerini görüşmede anlatmaya çalışıyor. Yeni yönetmeliğe göre, internet haber sitelerinin Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan alabilmesi için, personel şartı, zorunlu içerik şartı gibi bazı kriterlerin yanı sıra tekil ziyaretçi şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Haber siteleri bulundukları ilin kategorisine göre, belirlenen sayıda ziyaretçiyi sitesine getirip, sayfalarını görüntületmesi halinde resmi ilan alabiliyor.