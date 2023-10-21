Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 18:31, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 18:32
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı.