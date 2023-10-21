Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücü Ahmet S, Ecevit G ve Şaban B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan K'nin ise yaralandığı anlaşıldı.

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