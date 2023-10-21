Kars'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 21:20, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 21:23
Ahmet S. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçenin Yalınçayır Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücü Ahmet S, Ecevit G ve Şaban B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan K'nin ise yaralandığı anlaşıldı.
Erkan K, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.