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Gazze'deki mülteci kampına hava saldırısı

İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampında bulunan pazar bölgesinin girişindeki 2 tane restorana havadan saldırdı. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1.756'sı çocuk en az 4 bin 385 Filistinli öldürüldü.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 21:51, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 22:28
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Gazze'deki mülteci kampına hava saldırısı

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor.

Bir BM okulunun yakınında meydana gelen saldırıda çok sayıda konut binası yıkıldı.

Saldırı bölgesinde Associated Press'e konuşan tanıklar, Hamouda ailesinin evinde yedi kişinin öldüğünü ve 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

İsrail Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampında bulunan pazar bölgesinin girişindeki 2 tane restorana da havadan saldırdı.

Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

İsrail'in Filistin saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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