Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

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