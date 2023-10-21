Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bakan Koca'dan Gazzeli bebekler için 'yardıma hazırız' mesajı
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Bahçeli'den İsrail'e 24 saat süre
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
Mülkiyet devri gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın devamıdır
Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu
Polis babanın çığlığı evladına hayat oldu
Mahmut Arslan: Asgari ücret tespit komisyonu modelini kabul etmiyoruz
Mahmut Arslan: Asgari ücret tespit komisyonu modelini kabul etmiyoruz
Bakan Bolat: Meslek liselerini artırmaya büyük gayret gösteriyoruz
Bakan Bolat: Meslek liselerini artırmaya büyük gayret gösteriyoruz
O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi
O ilde ekmek fiyatlarına yine zam geldi
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Şehit trafik polisinin kızı artık Ankara'nın trafiğinden sorumlu
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
Benzine zam geldi: Tabelalar değişti
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
2024 yılı bütçesinde 497 milyarlık sosyal yardım desteği
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Garantörlük için Türkiye'den iyisi yok
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 22:18, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 22:20
Yazdır
Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.

Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber