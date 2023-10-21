Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2023 22:18, Son Güncelleme : 21 Ekim 2023 22:20
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.
Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.