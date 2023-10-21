İsrail kara harekatını işaret etti: Gazze'ye gireceğiz

İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre Halevi, İsrail ordusunun "Golani Tugayı" askerlerine seslendi.

Halevi, konuşmasında, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz. Hamas'a bağlı unsurları ortadan kaldırmak amacıyla operasyonel bir görev üstleneceğiz. Ayrıca, iki hafta önce cumartesi günü (7 Ekim) gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin görüntülerini ve sahnelerini de aklımızda tutacağız." ifadelerini kullandı.

"Gazze karmaşık, Gazze aşırı kalabalık." şeklinde konuşan Halevi, İsrail'in kara harekatına karşı Filistin direniş hareketi Hamas'ın hazırlık yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir."

İsrailli yetkililer günlerdir Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayacaklarını dile getirirken, bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.