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MEBSİS'e iki aşamalı giriş için MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yayınlandı

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bilişim sistemleri MEBBİS altında bulunan modüller ve projeler üzerinden yürütülmektedir. MEBBİS kullanıcı hesaplarına giriş yapılırken kullanıcı adı ve parola kullanımının yanında ikinci bir doğrulama aşaması ekleyerek hesap güvenliğini artıran ve yetkisiz erişim riskini azaltan bir mobil uygulama olan "MEB Ajanda" Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 00:05, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 10:41
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MEBSİS'e iki aşamalı giriş için MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 18.10.2023 tarih ve 87442371 sayılı yazılarıyla MEBSİS'e iki aşamalı Giriş için MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yayınlandı.

Tüm MEBSİS kullanıcıları 30.10.2023 tarihi itibari ile MEB Ajanda uygulamasına gelen bildirimi onaylayarak veya MEB Ajanda uygulamasında her 30 saniyede bir kişiye özel olarak üretilen 6 haneli doğrulama kodunu girerek MEBBİS'e erişim sağlayabileceklerdir. MEB Ajanda uygulamasını kurmamış veya herhangi bir sebeple kullanamayanlar E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir.

MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yazımız ekinde yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 18.10.2023 tarih ve 87442371 sayılı yazıları MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuzu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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