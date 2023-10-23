Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 18.10.2023 tarih ve 87442371 sayılı yazılarıyla MEBSİS'e iki aşamalı Giriş için MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yayınlandı.

Tüm MEBSİS kullanıcıları 30.10.2023 tarihi itibari ile MEB Ajanda uygulamasına gelen bildirimi onaylayarak veya MEB Ajanda uygulamasında her 30 saniyede bir kişiye özel olarak üretilen 6 haneli doğrulama kodunu girerek MEBBİS'e erişim sağlayabileceklerdir. MEB Ajanda uygulamasını kurmamış veya herhangi bir sebeple kullanamayanlar E-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir.

MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuz yazımız ekinde yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 18.10.2023 tarih ve 87442371 sayılı yazıları MEB Ajanda'nın kurulumu ve kullanımı ile ilgili kılavuzu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR