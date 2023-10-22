2023 MTSK e-Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 17.10.2023 tarih ve 87283220 sayılı yazıları ile 2023 MTSK Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR