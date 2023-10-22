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Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hollanda'da Breda kentinde organize edilen "Fuarım" etkinliğinde 3 gün boyunca sergilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ekim 2023 07:43, Son Güncelleme : 22 Ekim 2023 07:44
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Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı

Etkinlikte Togg'a yoğun ilgi gösteren Türk vatandaşları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'ye 6 yıl önce kesin dönüş yapan ve Togg ile Almanya'ya tatile gelen Emre Köksüz, AA muhabirine, etkinliği organize edenlerin talebiyle ücret almadan kendi arabasını sergilediğini söyledi.

Köksüz, sahip olduğu Togg aracı ile gurur duyduğunu ve etkinliğe gelenlerin araca yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Togg'u daha önce sadece televizyonda gördüğünü söyleyen Yahya Canel, "Togg umduğumdan çok daha güzel. Gerçekten dizaynı çok güzel olmuş. Dışından görünüşü de güzel. Türkiye yapması gerekeni yapmış. Bundan sonra halk olarak bizim destekleyip Togg'u almamız lazım. Türkiye'nin gururu." dedi.

Yasin Altıntaç da Togg'un gurur verici olduğunu belirterek, "Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkmasını bekliyoruz. Daha önce gördüm ama içine binmemiştim. Çok süper." ifadesini kullandı.

Togg'u ilk defa gördüğünü ifade eden İbrahim Kütük de "Yapanlardan Allah razı olsun. Bu araba bizim gerçekten gururumuz. Görmeye de almaya da değer. Nasip olursa biz de alırız inşallah. Bu bizim hayalimiz ve temennimiz." diye konuştu.

Keziban Albayrak Kılıç da "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel, çok heyecanlı ve sevinçliyim." dedi.

Haktan Aydın ise Togg'un içini ve dışını görmek için çok sabırsızlıkla ve heyecanla bugünü beklediğini anlattı.

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