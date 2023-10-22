Memurun hakkı masada nasıl aranır, biz göstereceğiz!

Güney, "1 Ağustos 2023 tarihinde başlayan 7. Dönem toplu sözleşme süreci, 22 Ağustos 2023 günü hizmet kollarında uzlaşma, genel talepler yönünden ise uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Uzlaşmazlıkla sonuçlanan genel talepler, hakem heyetine taşındı. Hakem heyeti 26 Ağustos tarihinde başladığı süreci, kanuni süre olan 31 Ağustos'ta tamamlandı. Türk Yüzyılı hedefi, Covid-19 ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin ülkemize ve çalışanlara yansımaları, alım gücündeki düşüşler, işçi ve memur maaşlarında yaşanan gelişmeler gibi başlıklar bu toplu sözleşmeyi bizler için çok önemli kıldı. Derdimiz, masada memurlarımızın sorunları müzakere edilsin, sorunlara çözüm bulunsun; eğer masada bir başarı olursa, o da yetkili sendikanın olsun, onları alkışlayalım, yeter ki masada müzakere edilebildiğini ve hakların alınabildiğini herkese gösterebilelim. Ancak 1 Ağustos'un ardından aradan 14 gün geçti. Ne kamu işvereninden, ne de yetkili sendikadan masaya yeni bir davet gelmedi. 14 Ağustos günü Hükümetin yapacağı ilk zam açıklaması için yapılan davete icap eden Genel Başkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıkladığı zam oranlarının, hedeflenen enflasyon oranının altında kaldığını, kabul edilemez olduğunu, ifade ettikten sonra diğer hususların müzakere edilip, edilmediğini bu konularda diğer konfederasyonlara ve kamuoyuna açıklama yapılmadığını belirtmiş, ancak ne yetkili sendikadan ne de kamu işvereninden bir cevap alamamıştır.

Tekrar bir çağrıda bulunmuş, kalan 8 günün iyi kullanılması adına Türkiye Kamu-Sen olarak, masaya katkı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiştir. 22 gün toplu sözleşme masasında müzakere etmek akıllarına gelmeyen yetkili sendika, son gün apar topar gece yarısına kadar müzakere etme ihtiyacı duymuş olmalı ki, son gün gece yarısından sonra 6. dönemde alınan kararlar kopyala yapıştır yapıldı.

Hizmet kollarında anlaşma sağlandı, algısına sığınmış genel konulardaki 55 maddeyi hakem heyetine, 40 maddeyi toplu sözleşmenin konusu değil diyerek taca atıldı. Hakem heyetine sevk ettikleri 55 maddeyi, hakem heyetinde dahi savunamamış, bu maddeleri hakkıyla savunan Türkiye Kamu-Sen'in arkasına saklanmışlardır.

Hakem heyetinde Türkiye Kamu-Senin verdiği mücadelenin, onda biri toplu sözleşme masasında verilseydi, sonuç çok farklı olurdu. Masaya oturduğu 7 toplu sözleşmenin, üçünü yapısını bildiği halde, yapısı itibari ile kamu işverenin teklifinin üzerinde bir teklif onaylamayacak olan hakem kuruluna bırakan, sevk eden yetkili sendikanın memuru temsil edecek bilgisi, gücü, azmi ve niyeti yoktur, kalmamıştır. Memurlarımız Türkiye Kamu-Sen'i, yetkili konfederasyon yaptığında, memurun hakkı hukuku masada nasıl aranır, dostta görecektir, düşman da." dedi.